miércoles, 19 de noviembre de 2025

Casi la mitad de los Gen Z cree que los líderes deben ser más eficaces para atender sus necesidades laborales


Casi la mitad de los Gen Z cree que los líderes deben ser más eficaces para atender sus necesidades laborales

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2025. Mientras la Generación Z gana protagonismo en la conversación pública, el 43% de los jóvenes considera que los líderes de las organizaciones necesitan ser más eficaces para atender sus necesidades laborales, según con el estudio de ManpowerGroup, “El futuro de la Generación Z está en manos de los empleadores”.

“Esta nueva generación no sólo busca empleo, sino coherencia. Los Centennials están elevando la vara para las empresas.Esperan acciones tangibles que impulsen transformaciones reales en la cultura organizacional y en la forma de liderar”, indicó Alberto Alesi. Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la Generación Z representará un tercio de la fuerza laboral global en 2030, y se incorporará al mundo del trabajo en medio de una transformación sin precedentes desde la pandemia de Covid-19, automatización, inteligencia artificial y tensiones geopolíticas.

El reporte de ManpowerGroup advierte que este grupo enfrenta mayores retos para insertarse en el mercado laboral y periodos más largos de desempleo, lo que impacta su aprendizaje y desarrollo profesional. Así como menor compromiso laboral.

“Para conectar con el talento joven, las empresas deben ir más allá del reclutamiento y convertirse en plataformas de desarrollo, ayudando a que cada persona construya la experiencia y las habilidades que marcarán el futuro del trabajo.”, destacó el Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

En el país 8 de cada 10 jóvenes declaró haber tenido dificultades para encontrar trabajo, el  60% de ellos señala que la falta de experiencia es el principal factor para no encontrar empleo formal.

Propósito, estabilidad y bienestar: las nuevas prioridades laborales

“Los jóvenes de la Generación Z están redefiniendo la cultura del trabajo. Buscan propósito, estabilidad y bienestar emocional, y esperan que los líderes respondan con acciones reales, no solo con discursos”, explicó XXXXX

El estudio de ManpowerGroup revela que los Gen Z son los más propensos (53%) de todos los grupos de edad a decir que dejarán voluntariamente su empleo en los próximos seis meses, aunque son también los menos confiados en encontrar otro trabajo que satisfaga sus expectativas.

● 86% considera que tener un propósito es clave para su satisfacción y bienestar laboral.

● 70% valora los horarios garantizados y la estabilidad como factores “muy importantes” al elegir un empleo.

● 52% dice experimentar estrés diario en el trabajo.

● 59% cree que la IA generativa los impulsará a buscar empleos menos vulnerables a la automatización.

● l 45% de la Generación Z está dispuesta a aceptar proyectos paralelos o pequeños trabajos para ampliar su desarrollo profesional.

“Vemos una generación que no solo busca empleo, sino un sentido de pertenencia y equilibrio personal, aspectos que están transformando la cultura laboral”, detalló Alberto Alesi. Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 