Casi la mitad de los Gen Z cree que los líderes deben ser más eficaces para atender sus necesidades laborales
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2025. Mientras la
Generación Z gana protagonismo en la conversación pública, el 43% de los
jóvenes considera que los líderes de las organizaciones necesitan ser más
eficaces para atender sus necesidades laborales, según con el estudio de
ManpowerGroup, “El futuro de la Generación Z está en manos de los empleadores”.
“Esta nueva generación no sólo busca empleo, sino
coherencia. Los Centennials están elevando la vara para las empresas.Esperan
acciones tangibles que impulsen transformaciones reales en la cultura
organizacional y en la forma de liderar”, indicó Alberto Alesi. Director
General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la Generación Z
representará un tercio de la fuerza laboral global en 2030, y se incorporará al
mundo del trabajo en medio de una transformación sin precedentes desde la
pandemia de Covid-19, automatización, inteligencia artificial y tensiones
geopolíticas.
El reporte de ManpowerGroup advierte que este grupo enfrenta
mayores retos para insertarse en el mercado laboral y periodos más largos de
desempleo, lo que impacta su aprendizaje y desarrollo profesional. Así como
menor compromiso laboral.
“Para conectar con el talento joven, las empresas deben ir
más allá del reclutamiento y convertirse en plataformas de desarrollo, ayudando
a que cada persona construya la experiencia y las habilidades que marcarán el
futuro del trabajo.”, destacó el Director General de ManpowerGroup para México,
Caribe y Centroamérica.
En el país 8 de cada 10 jóvenes declaró haber tenido dificultades para encontrar trabajo, el 60% de ellos señala que la falta de experiencia es el principal factor para no encontrar empleo formal.
Propósito, estabilidad y bienestar: las nuevas prioridades
laborales
“Los jóvenes de la Generación Z están redefiniendo la
cultura del trabajo. Buscan propósito, estabilidad y bienestar emocional, y
esperan que los líderes respondan con acciones reales, no solo con discursos”,
explicó XXXXX
El estudio de ManpowerGroup revela que los Gen Z son los más
propensos (53%) de todos los grupos de edad a decir que dejarán voluntariamente
su empleo en los próximos seis meses, aunque son también los menos confiados en
encontrar otro trabajo que satisfaga sus expectativas.
● 86% considera que tener un propósito es clave para su
satisfacción y bienestar laboral.
● 70% valora los horarios garantizados y la estabilidad como
factores “muy importantes” al elegir un empleo.
● 52% dice experimentar estrés diario en el trabajo.
● 59% cree que la IA generativa los impulsará a buscar
empleos menos vulnerables a la automatización.
● l 45% de la Generación Z está dispuesta a aceptar
proyectos paralelos o pequeños trabajos para ampliar su desarrollo profesional.
“Vemos una generación que no solo busca empleo, sino un sentido de pertenencia y equilibrio personal, aspectos que están transformando la cultura laboral”, detalló Alberto Alesi. Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión