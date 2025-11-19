miércoles, 19 de noviembre de 2025

Hallan a dos mujeres sin vida en Chicoloapan e Ixtapaluca


Hallan a dos mujeres sin vida en Chicoloapan e Ixtapaluca

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca. Chicoloapan.- La violencia contra la mujer golpea de nuevo en el Estado de México. En dos hechos distintos, dos mujeres fueron encontradas sin vida, ambas con visibles señales de golpes en rostro y cabeza.

En Coatepec, Ixtapaluca, el hallazgo se realizó en el fondo de una barranca tras una llamada a números de emergencia reportando el cuerpo. La víctima, de aproximadamente 30 a 35 años, estaba completamente vestida y presentaba golpes severos. La policía municipal descendió al lugar y confirmó la tragedia; el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo e inició carpeta de investigación por feminicidio.

Paralelo, en la colonia Bosques de Chicoloapan, una mujer fue localizada tirada en la vía pública por un vecino. También presentaba fuertes golpes en varias partes del cuerpo.

Las autoridades de la Policía de Investigación informaron que hasta el momento se desconoce el móvil de ambos crímenes y no hay detenidos. Los trabajos para esclarecer los hechos y capturar a los responsables continúan.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 