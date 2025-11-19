Hallan a dos mujeres sin vida en Chicoloapan e Ixtapaluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.
Chicoloapan.- La violencia contra la mujer golpea de nuevo en el Estado de
México. En dos hechos distintos, dos mujeres fueron encontradas sin vida, ambas
con visibles señales de golpes en rostro y cabeza.
En Coatepec, Ixtapaluca, el hallazgo se realizó en el fondo
de una barranca tras una llamada a números de emergencia reportando el cuerpo.
La víctima, de aproximadamente 30 a 35 años, estaba completamente vestida y
presentaba golpes severos. La policía municipal descendió al lugar y confirmó
la tragedia; el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo e inició
carpeta de investigación por feminicidio.
Paralelo, en la colonia Bosques de Chicoloapan, una mujer
fue localizada tirada en la vía pública por un vecino. También presentaba
fuertes golpes en varias partes del cuerpo.
Las autoridades de la Policía de Investigación informaron que hasta el momento se desconoce el móvil de ambos crímenes y no hay detenidos. Los trabajos para esclarecer los hechos y capturar a los responsables continúan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión