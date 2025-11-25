Sólo mujeres podrán infraccionar: entra en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito en EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La reforma
al Reglamento de Tránsito del Estado de México entró oficialmente en vigor con
cambios significativos destinados a mejorar la seguridad vial y ordenar la
movilidad. Uno de los ajustes más destacados es que únicamente mujeres agentes
de tránsito están facultadas para imponer infracciones. Podrán ser
identificadas por su pantalón azul, camisola blanca con distintivos naranjas y
las unidades móviles que portarán el mismo balizamiento.
Durante el periodo de adaptación, las autoridades aplicarán sanciones mínimas y mantendrán un descuento del 50 por ciento por pronto pago. Dicho beneficio estará disponible si la multa se cubre dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la emisión o notificación.
El Sistema de Cámaras del Mexibús también participará en la
vigilancia del cumplimiento del reglamento. Entre las conductas que detectarán
se encuentran la invasión del carril confinado y el exceso de velocidad en el
carril contiguo. Las cámaras cuentan con señalización visible y se garantiza el
derecho de audiencia para los conductores. La notificación de las infracciones
será enviada al domicilio registrado del propietario del vehículo.
Los pagos de multas podrán realizarse en establecimientos
autorizados por la Secretaría de Finanzas o en línea a través del portal
oficial de infracciones. Además, el reglamento establece nuevas disposiciones
para motociclistas, como el uso obligatorio de casco certificado y la
prohibición de trasladar a menores que no puedan sujetarse adecuadamente. Para
todos los conductores se mantiene la obligación de portar licencia vigente,
evitar conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas y abstenerse
de usar el celular mientras el vehículo está en movimiento.
El Gobierno del Estado de México afirmó que estas medidas buscan salvar vidas, prevenir accidentes y priorizar a peatones, ciclistas, motociclistas y a la niñez. El contenido completo del Reglamento puede consultarse en la Gaceta del Gobierno del Estado de México dando click aquí
