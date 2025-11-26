Dan inicio a la “Primera Cumbre Nacional Mariposa Monarca” en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Centro
de Convenciones de Toluca de Lerdo, en el Estado de México, fue el escenario de
la Primera Cumbre Nacional Mariposa Monarca, un evento de suma importancia para
la conservación de esta querida especie. Organizada por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible del Estado de México y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF
México).
La cumbre reunió a científicos, organizaciones civiles,
comunidades y autoridades de México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de
fortalecer la coordinación para la protección de la mariposa Monarca,
especialmente en su hábitat de hibernación y su ruta migratoria.
La cumbre permitió compartir experiencias, acordar acciones conjuntas y unificar esfuerzos para asegurar la preservación de la ruta migratoria, que atraviesa 45 Áreas Naturales Protegidas y 33 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.
Un aspecto destacado de la inauguración fue
la reducción de la tala clandestina, que entre 2023 y 2024 afectó solo 2.5
hectáreas de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, una
mejora considerable respecto a las 500 hectáreas afectadas anualmente entre
2003 y 2005.
Durante la inauguración, las autoridades destacaron la
importancia de la mariposa Monarca como un legado genético y un símbolo de la
colaboración internacional. Pedro Álvarez Icaza, titular de la Conanp, subrayó
la necesidad de reglas claras para su preservación, mientras que María José
Villanueva de WWF México resaltó los avances logrados en la protección del
hábitat. Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente del Estado de
México, enfatizó que la ruta migratoria es un pacto de conservación entre tres
países y llamó al compromiso de todos los sectores para asegurar su futuro.
La cumbre subrayó la relevancia de la conservación compartida y la colaboración entre los diferentes actores involucrados, reafirmando que la mariposa Monarca no solo cruza continentes, sino que une esfuerzos y corazones en la protección del medio ambiente.
