PAN Estado de México realiza conferencia “Por la dignidad de las mujeres: Acción Nacional contra la Violencia de Género”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- El
Partido Acción Nacional (PAN) Estado de México, en el marco del día naranja,
realizó la conferencia “Por la dignidad de las mujeres: Acción Nacional contra
la Violencia de Género”, que reunió a más de 400 asistentes comprometidos con
la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La jornada contó con la presencia
destacada de Adriana Aguilar, Secretaria Nacional de Promoción Política de la
Mujer del PAN, quien encabezó la conferencia.
En su intervención, Aguilar subrayó la importancia de erradicar la violencia que afecta a las mujeres en las calles y hogares de México. “Hoy 25 de noviembre, Día Naranja, reafirmamos nuestra convicción de mantener seguras a las mujeres y a sus familias. Nuestro compromiso es poner fin a la violencia en las calles para construir una Patria ordenada y de justicia. Porque vivir sin miedo es vivir en libertad”, afirmó.
La conferencia fue un llamado a la unidad y a la acción,
donde los asistentes se comprometieron a seguir luchando contra la impunidad y
la violencia machista que sigue aquejando a tantas mujeres en el país. Con el
respaldo del PAN, se expresó un mensaje claro, la violencia de género no tiene
cabida en un México que avanza hacia la paz y la igualdad.
El evento fue también un espacio de reflexión y análisis sobre las políticas públicas necesarias para proteger a las mujeres y garantizar que puedan vivir en un entorno seguro y libre de agresiones. La jornada se cerró con el firme compromiso de seguir trabajando por un México libre de violencia de género, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente sin miedo y con igualdad de oportunidades.
