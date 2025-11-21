Delfina Gómez encabeza desfile conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con un colorido despliegue de civismo y tradición, el centro de Toluca fue escenario del desfile conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, acto que se realizó recientemente tras 18 años de ausencia. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia, acompañada de autoridades estatales, municipales y federales, así como de representantes de instituciones educativas y de seguridad.
Más de cinco mil personas participaron en el recorrido, integrando 58 vehículos, siete carros alegóricos, 69 caballos, 13 caninos, dos halcones y cuatro aeronaves. La Bandera Monumental y diez guiones representativos fueron portados por contingentes de diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Cruz Roja y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
El desfile buscó reactivar la memoria colectiva del pueblo mexiquense y fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones, destacando además el deporte como símbolo de disciplina y unidad. Entre los asistentes se encontró Horacio Duarte, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Armando López, Comandante de la 22/a Zona Militar; Martha Camacho, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense; Héctor Macedo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; José Vázquez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local; y Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, junto con titulares de organismos autónomos, integrantes del Gabinete legal y ampliado del Estado de México, servidores públicos y ciudadanía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión