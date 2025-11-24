Detienen a sujeto por abuso sexual contra menor en Lerma
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Lerma.- La mañana de
hoy, uniformados de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
realizaron la detención de Edgar “N” de 46 años por su presunta participación en
el delito de abuso sexual contra una menor.
Los hechos se registraron en el interior de una casa, donde
una mujer pidió ayuda de los elementos. Al arribar, explicó que momentos antes
un hombre se desnudo y había realizado tocamientos frente a su hija por lo que
rápidamente comenzó la búsqueda del exhibicionista delincuente.
A pocos metros lograron dar con él, para asegurarlo y
trasladarlo al Centro de Justicia para las Mujeres con sede Toluca, donde se
inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.
Aunque todo quedó en un susto, autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier tipo de emergencia, para evitar un conflicto mayor.
