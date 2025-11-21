Nazario Gutiérrez encabeza desfile por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana en Texcoco

Nazario Gutiérrez encabeza desfile conmemorativo del CXV Aniversario de la Revolución Mexicana en Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- Con gran entusiasmo y emoción, más de 40 contingentes desfilaron por las principales calles de Texcoco en la conmemoración del CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, acto que rescató la memoria histórica y el orgullo de la ciudadanía. El desfile fue acompañado de la realización del acto cívico y la guardia de honor, recordando la gesta revolucionaria que buscó justicia, libertad e igualdad para el país.
El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó la ceremonia acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF Texcoco, Yesenia Armas, así como integrantes del Órgano de Gobierno y directores del Ayuntamiento. Vecinoos de todas las edades se congregaron a lo largo del recorrido para observar y aplaudir a los contingentes, quienes desfilaron con entusiasmo, llevando consigo los valores que dieron origen a la Revolución Mexicana.
La celebración tuvo como objetivo fortalecer el civismo entre las nuevas generaciones, mantener viva la memoria histórica y rendir homenaje a quienes lucharon por un México más justo. Desde escuelas, instituciones y agrupaciones municipales, hasta autoridades, todos participaron en un desfile que, tras largos años, volvió a llenar de encanto las calles de Texcoco.
