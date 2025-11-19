Delfina Gómez entrega drones y tractores en Soyaniquilpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Las tierras de
Soyaniquilpan recibieron a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez
Álvarez, para encabezar la entrega de tractores y drones agrícolas destinados a
productoras y productores mexiquenses. La explanada municipal se llenó de
familias campesinas que escucharon el anuncio de nuevas herramientas para
mejorar la producción, reducir gastos, vigilar sus cultivos y fortalecer las
unidades productivas del territorio mexiquense.
Más de 12 millones 50 mil pesos se destinaron a esta
jornada, en la que se pusieron en manos del campo 21 tractores y 23 drones que
beneficiarán a trabajadoras y trabajadores de 37 municipios. Con este impulso,
la mandataria reiteró su compromiso con el desarrollo rural y recordó que, en
lo que va del año, se han otorgado más de 29 mil apoyos en 125 municipios,
alcanzando a cerca de 12 mil productores mediante el programa Transformando el
Campo y a unos 17 mil más con Por el Rescate del Campo.
Aunado, también destacó el respaldo brindado ante siniestros climáticos, donde una inversión superior a 16 millones de pesos ha permitido apoyar a 3 mil productores y cubrir 4 mil hectáreas afectadas, garantizando que nadie quede desamparado frente a contingencias naturales.
En Soyaniquilpan, el impulso al sector agropecuario se ha
hecho notar con 720 mil pesos destinados a la producción de peces, la entrega
de más de un millón doscientas mil crías de carpa y tilapia, y una expectativa
de 200 toneladas de producción, que podrían traducirse en ganancias cercanas a
los 18 millones de pesos para las familias locales.
La jornada también dejó ver el lado social del gobierno
estatal, al recordarse que mil 228 mujeres del municipio reciben apoyo a través
del programa Mujeres con Bienestar. En materia educativa, se han invertido más
de 2.3 millones de pesos para mejorar 16 escuelas de educación básica, un
esfuerzo que busca asegurar que la niñez estudie en mejores condiciones.
Durante el acto también se contó con la participación del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés; la diputada local Gloria Vanessa Linares Zetina; el presidente municipal Fernando Ulises Montiel Arteaga; el diputado local Carlos Alberto López Imm y la diputada federal María Luisa Mendoza Mondragón.
