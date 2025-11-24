SSEM y municipal de Toluca detienen a sujeto con droga y vehículo oficial simulado
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un
operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
y la policía municipal de Toluca resultó en la detención de un sujeto
identificado como Natanael "N", alias “El Veneno”, acusado de usurpación
de funciones y delitos contra la salud.
Los hechos ocurrieron en la calle 16 de septiembre, en la
colonia San Blas Otzacatipan, cuando los azules observaron un vehículo Dodge
RAM 1500, modelo 2020 de color blanco, que llevaba códigos de seguridad azules
y rojos inusuales para unidades de emergencia. Al intentar detener al
conductor, este intentó evadir a los policías, iniciándose una persecución que culminó
en un inmueble cercano.
Durante la detención, el sujeto dejó caer una bolsa que en
su interior contenía hierba seca con características de marihuana. Al registrar
el vehículo, se encontraron nueve envoltorios más con la misma sustancia.
Además, se descubrió que el vehículo involucrado simulaba ser una unidad
oficial, lo que levantó sospechas adicionales sobre posibles delitos vinculados
con el robo de motocicletas en la zona.
El detenido de 35 años, fue presentado junto con el hallazgo
y la camioneta ante la Agencia del Ministerio Público. Las autoridades
iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer la situación jurídica de
Natanael "N" y determinar su posible implicación en otros ilícitos.
El operativo se mantiene en curso mientras se realizan las indagatorias correspondientes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión