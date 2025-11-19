Dictan 55 años de cárcel por estrangular a un hombre en Acambay
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acambay.- A cinco
años de un brutal homicidio ocurrido en la comunidad de Muytejé, la justicia
finalmente alcanzó a José Alfonso Olvera Robles, quien fue sentenciado a 55
años de prisión por el crimen que estremeció a la zona.
Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2020, cuando
una reunión entre cinco hombres terminó en tragedia. Todo inició cuando Antonio
“N” provocó una riña y golpeó a la víctima, pidiendo ayuda a Olvera Robles y a
otro sujeto. Entre ambos lo sujetaron de los brazos, mientras que a Olvera Robles
le pasaron unos cables, mismos que utilizó para estrangular al hombre hasta
quitarle la vida.
El cuerpo fue abandonado dentro de un inmueble en
construcción y los agresores huyeron con rumbo a Querétaro.
Tras la investigación de la Fiscalía mexiquense, el
responsable fue ubicado, detenido y llevado al penal correspondiente. Además de
la sentencia, deberá pagar multas que superan los 517 mil pesos y quedó
suspendido de sus derechos civiles y políticos.
Cabe recordar que otro implicado, José Antonio Cruz Duarte, ya había sido sentenciado en 2022.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión