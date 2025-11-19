miércoles, 19 de noviembre de 2025

Dictan 55 años de cárcel por estrangular a un hombre en Acambay


Dictan 55 años de cárcel por estrangular a un hombre en Acambay

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acambay.- A cinco años de un brutal homicidio ocurrido en la comunidad de Muytejé, la justicia finalmente alcanzó a José Alfonso Olvera Robles, quien fue sentenciado a 55 años de prisión por el crimen que estremeció a la zona.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2020, cuando una reunión entre cinco hombres terminó en tragedia. Todo inició cuando Antonio “N” provocó una riña y golpeó a la víctima, pidiendo ayuda a Olvera Robles y a otro sujeto. Entre ambos lo sujetaron de los brazos, mientras que a Olvera Robles le pasaron unos cables, mismos que utilizó para estrangular al hombre hasta quitarle la vida.

El cuerpo fue abandonado dentro de un inmueble en construcción y los agresores huyeron con rumbo a Querétaro.

Tras la investigación de la Fiscalía mexiquense, el responsable fue ubicado, detenido y llevado al penal correspondiente. Además de la sentencia, deberá pagar multas que superan los 517 mil pesos y quedó suspendido de sus derechos civiles y políticos.

Cabe recordar que otro implicado, José Antonio Cruz Duarte, ya había sido sentenciado en 2022.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 