Lo agarran con hierba y coche vinculado a robo en Chinconcuac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chiconcuac.- La mañana
de ayer se tornó agitada cuando elementos policiacos, durante labores de
vigilancia en la colonia San Miguel, ubicaron un vehículo que coincidía
plenamente con uno reportado como robado días atrás en Ecatepec. El coche, un
Chevrolet Beat, habría sido utilizado en el atraco registrado el 2 de
noviembre, mismo que fue ingresado al C5 y difundido entre los cuerpos de
seguridad.
Al circular por la calle Francisco I. Madero, los uniformados detectaron la unidad sospechosa y de inmediato marcaron el alto al conductor.
Tras una revisión realizada conforme a protocolo, los agentes
localizaron en posesión del hombre diez bolsas con hierba verde y seca, características
propias de marihuana. Ante ello, procedieron a asegurar tanto al individuo como
al vehículo vinculado al ilícito.
El sujeto identificado como Edgar “N” de 50 años, fue
detenido por su presunta relación con el automóvil robado y por la posesión de
las hierbas prohibidas. El Beat quedó bajo resguardo de las autoridades para
integrarse a la investigación abierta.
Luego de informarle sus derechos y practicar los procedimientos correspondientes, el detenido fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal en las próximas horas, mientras la autoridad continúa indagando su posible implicación en los hechos.
