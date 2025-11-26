DIF Metepec entrega apoyos alimentarios en San Jorge Pueblo Nuevo
El día de ayer la presidenta del sistema municipal DIF
Metepec, Iraí Albarrán, hizo entrega de los apoyos alimentarios CASAF (Canasta
Social Alimentaria Familias Felices) en la comunidad de San Jorge Pueblo Nuevo.
Durante el evento se entregaron más de 3,200 despensas en el Centro Social de San Gabriel y más de mil apoyos en la comunidad de San Jorge Pueblo Nuevo. Con esta acción, el gobierno municipal busca disminuir los niveles de pobreza, incluyendo una gran cantidad de productos básicos que datan desde papel higiénico, aceite, frijol, arroz, entre otros.
Iraí Albarrán destacó la importancia de este tipo de apoyos
para garantizar la seguridad alimentaria de quienes más lo necesitan. “Estas
canastas representan no solo un alivio a la economía de nuestras familias, sino
también un mensaje de esperanza y solidaridad. Agradezco profundamente el
respaldo del presidente municipal, Fernando Flores, quien ha sido pieza clave
para llevar a cabo este noble esfuerzo”, expresó.
Esta es solo una de las muchas acciones que se han realizado en diversas comunidades como el Fraccionamiento Las Haciendas, Fuentes de San Gabriel, San Francisco Coaxusco y San Jorge Pueblo Nuevo, donde se sigue trabajando para asegurar que todos los hogares tengan lo necesario para vivir dignamente.
