EdoMéx suspenderá el "Hoy No Circula" a autos extranjeros en diciembre
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- El Gobierno del
Estado de México ha lanzado un respiro temporal para los connacionales y
visitantes que llegan a la entidad durante las fiestas de fin de año. La Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la suspensión de la
restricción vehicular del programa 'Hoy No Circula' para vehículos con placas
extranjeras o importación temporal vigente.
La medida estará activa desde el 1 de diciembre de 2025
hasta el 9 de enero de 2026. Esta acción forma parte de las estrategias anuales
para proteger a los viajeros, buscando expresamente "facilitar el tránsito
de los connacionales en la entidad y evitar que sean víctimas de abuso o
extorsión" por motivos de restricción vehicular, además de una estadía más
cómoda en el territorio nacional.
Aunque el EdoMéx suspende temporalmente las restricciones,
los vehículos extranjeros tienen dos opciones para garantizar su libre
circulación en el Valle de México, incluyendo CDM. ¿Dónde se tramita? En
módulos de aduana o en consulados mexicanos necesitarán realizar el trámite
para permiso de importación temporal.
La exención del 'Hoy No Circula' aplica únicamente para vehículos con placas extranjeras. Las demás restricciones vehiculares generales siguen sujetas a los términos y condiciones ya establecidos.
