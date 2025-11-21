Subirá el Impuesto Predial en 2026
El Congreso del Estado de México ha dado luz verde al
incremento del Impuesto Predial para el próximo año, afectando a la gran
mayoría de los municipios de la entidad. Esta medida, que entra en vigor el 1
de enero de 2026, se basa en la aprobación de nuevas Tablas de Valores
Catastrales.
La promesa detrás del incremento serían obras y servicios. Para
justificar el ajuste, los ayuntamientos están obligados a presentar un estudio
técnico detallado que respalde el aumento. La regla clave es que los recursos
adicionales del Predial deben destinarse, de manera comprobable, a mejorar la
infraestructura y los servicios públicos para la ciudadanía.
El incremento puede variar entre el 1 y 10 por ciento
dependiendo lo solicitado y autorizado por municipio.
En varios casos, el Congreso solicitó a los ayuntamientos que fueran más específicos sobre cómo se invertirán estos fondos. Para confirmar si un municipio específico, como San Jerónimo Amanalco, se encuentra entre los 11 que no aplicarán aumento, es necesario consultar directamente la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
