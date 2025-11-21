viernes, 21 de noviembre de 2025

Subirá el Impuesto Predial en 2026


El Congreso del Estado de México ha dado luz verde al incremento del Impuesto Predial para el próximo año, afectando a la gran mayoría de los municipios de la entidad. Esta medida, que entra en vigor el 1 de enero de 2026, se basa en la aprobación de nuevas Tablas de Valores Catastrales.

La promesa detrás del incremento serían obras y servicios. Para justificar el ajuste, los ayuntamientos están obligados a presentar un estudio técnico detallado que respalde el aumento. La regla clave es que los recursos adicionales del Predial deben destinarse, de manera comprobable, a mejorar la infraestructura y los servicios públicos para la ciudadanía.

El incremento puede variar entre el 1 y 10 por ciento dependiendo lo solicitado y autorizado por municipio.

En varios casos, el Congreso solicitó a los ayuntamientos que fueran más específicos sobre cómo se invertirán estos fondos. Para confirmar si un municipio específico, como San Jerónimo Amanalco, se encuentra entre los 11 que no aplicarán aumento, es necesario consultar directamente la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

