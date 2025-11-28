viernes, 28 de noviembre de 2025

Encuentran cuerpo sin vida en la México - Puebla

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Automovilistas que circulaban ayer por la Carretera Federal México-Puebla, a la altura del tramo de Río Frío hacia Llano Grande con dirección a Puebla, se llevaron el susto de su vida al encontrar a un hombre tirado al costado de la carretera. El hombre de aproximadamente 55 años, vestido con pantalón rosa y camisa azul claro, estaba descalzo y, lamentablemente, sin signos vitales.

Al recibir el reporte, policías estatales y municipales llegaron al lugar y acordonaron la zona, mientras unidades de emergencia confirmaban que ya no había nada que hacer. Los peritos iniciaron las primeras diligencias, resguardando el área como posible escena de un crimen, y el personal del SEMEFO se encargó de levantar el cuerpo para trasladarlo a la agencia ministerial.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrieron una carpeta de investigación para esclarecer la identidad del hombre y las causas exactas de su muerte. Por ahora, el hallazgo mantiene a la zona bajo vigilancia mientras se buscan pistas que expliquen lo ocurrido.

