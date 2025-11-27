Publican modificación al Código Penal del EdoMéx: Endurecen penas al acoso sexual
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Autoridades
del Gobierno del Estado de México, a través de la Gaceta Oficial, dieron a
conocer las nuevas modificaciones al artículo 269 Bis del Código Penal, con el
empuje directo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dentro
del Pacto Xicoténcatl que se realiza a nivel nacional. Todo quedó plasmado en
el Decreto 216.
El objetivo es claro, ponerle freno al acoso sexual, sin nada
de cuentos. Se busca que las mujeres tengan una oportunidad real de denunciar
sin miedo ni trabas, también cerrar huecos legales y que todo se maneje con un
enfoque más humano.
El artículo queda redefinido: cualquier conducta sexual no
deseada que incomode o dañe la dignidad entra directo como delito. Y no se
necesitarían mil pruebas, con un solo acto basta para levantar la denuncia, esto
aplicaría en cualquier lugar público o transporte.
Si el agresor repite la conducta o se aprovecha de que la
víctima está en desventaja, la cosa se pone más seria; la pena sube a la mitad.
Y si el que se pasa de listo es un servidor público que se niega a recibir
denuncias o quiere hacer que la víctima no quiera denunciar, le pueden dar de 2
a 6 años en prisión, multa, destitución y adiós al cargo.
Con este movimiento, el EdoMéx se adelanta y se convierte en uno de los primeros estados en ponerse serios con el tema del acoso sexual. La idea es evitar la revictimización y asegurar que las mujeres puedan vivir sin violencia y con acceso justo a la ley. Aunque ahora defenderse tras una calumnia podría ser más complicado, entorpeciendo un proceso y probablemente arruinando varias vidas de inocentes en reclusorios.
