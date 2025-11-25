martes, 25 de noviembre de 2025

José Meneses da banderazo de inicio a obras de más de 2 km en San Martín de las Pirámides


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- Ayer por la mañana, el presidente municipal de San Martín de las Pirámides, José Meneses Benítez, junto con su cabildo y vecinos, dieron el banderazo de inicio a dos obras de gran relevancia para mejorar la movilidad y el bienestar de la comunidad.

La primera corresponde a la carretera a Santa María Palapa, donde se ejecutarán trabajos de terracería con base de grava–arena, así como la construcción de 2,825 metros cuadrados de concreto hidráulico MR-35 de 15 centímetros de espesor con acabado rayado.

Además, se aplicará pintura de tráfico y señalización de paso peatonal tipo marimba. La obra incluirá luminarias de 100 watts, colocación de brazos metálicos y vialetas solares, beneficiando a más de 4,000 habitantes de la comunidad y de la cabecera municipal.

De igual manera, se puso en marcha la pavimentación de la calle Morelos Sur, una vialidad estratégica para el tránsito local y el acceso a comercios y viviendas.

Al encabezar el arranque de los trabajos, Meneses Benítez señaló que estas acciones “son un paso firme para dignificar nuestras comunidades y demostrar que cuando el pueblo y su gobierno trabajan juntos, San Martín avanza”.

Con estas obras de recurso municipal, se busca mejorar y facilitar el tránsito para los vecinos y visitantes de las comunidades; obras que por años han sido solicitadas a anteriores administraciones y negadas por la magnitud de esta. Ante esto, vecinos expresaron su agradecimiento “por fin nos están escuchando”, comentaron.

3 comentarios:

  1. Anónimomartes, noviembre 25, 2025

    Yo digo que los únicos que están inconformes y buscan afectar el trabajo que hace nuestros presidente son los mismos priistas

  2. Anónimomartes, noviembre 25, 2025

    ¡tiene todo el apoyo de nosotros que queremos un mejor san Martín presidente!

  3. Anónimomartes, noviembre 25, 2025

    Por fin ya se va a poder transitar bien sin miedo a caer en los baches

