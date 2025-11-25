José Meneses da banderazo de inicio a obras de más de 2 km en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- Ayer por la mañana, el presidente municipal de San Martín de las
Pirámides, José Meneses Benítez, junto con su cabildo y vecinos, dieron el
banderazo de inicio a dos obras de gran relevancia para mejorar la movilidad y
el bienestar de la comunidad.
La primera corresponde a la carretera a Santa María Palapa, donde se ejecutarán trabajos de terracería con base de grava–arena, así como la construcción de 2,825 metros cuadrados de concreto hidráulico MR-35 de 15 centímetros de espesor con acabado rayado.
Además, se aplicará pintura de
tráfico y señalización de paso peatonal tipo marimba. La obra incluirá
luminarias de 100 watts, colocación de brazos metálicos y vialetas solares,
beneficiando a más de 4,000 habitantes de la comunidad y de la cabecera
municipal.
De igual manera, se puso en marcha la pavimentación de la calle Morelos Sur, una vialidad estratégica para el tránsito local y el acceso a comercios y viviendas.
Al encabezar el arranque de los trabajos, Meneses Benítez
señaló que estas acciones “son un paso firme para dignificar nuestras
comunidades y demostrar que cuando el pueblo y su gobierno trabajan juntos, San
Martín avanza”.
Con estas obras de recurso municipal, se busca mejorar y facilitar el tránsito para los vecinos y visitantes de las comunidades; obras que por años han sido solicitadas a anteriores administraciones y negadas por la magnitud de esta. Ante esto, vecinos expresaron su agradecimiento “por fin nos están escuchando”, comentaron.
Yo digo que los únicos que están inconformes y buscan afectar el trabajo que hace nuestros presidente son los mismos priistasResponderEliminar
¡tiene todo el apoyo de nosotros que queremos un mejor san Martín presidente!ResponderEliminar
Por fin ya se va a poder transitar bien sin miedo a caer en los bachesResponderEliminar