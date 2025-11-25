Lanzan campaña #PonteCroquet@ para apoyar a animales rescatados en EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México puso en marcha la campaña #PonteCroquet@, una iniciativa
destinada a mejorar las condiciones de vida de lomitos y michis que se
encuentran bajo resguardo en diferentes centros de atención. La convocatoria
invita a la ciudadanía a donar alimento, cobijas y artículos de cuidado para
fortalecer el bienestar, abrigo y atención de estos animales rescatados.
Las donaciones se recibirán hasta el 7 de diciembre, en un
horario de 10:00 a 16:00 horas, en tres centros de acopio:
Toluca: Palacio de Gobierno, Lerdo 300.
Calimaya: Parque Ecológico Zacango, Carretera Metepec–Santa
María Nativitas, Km 7 S/N.
Metepec: Mexiquense Televisión, Av. Estado de México 1616, Santa Cruz.
La campaña es impulsada por el Gobierno estatal en
coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf)
y Mexiquense Televisión.
A través de esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la protección y el bienestar animal, e invita a la población a sumarse a esta causa solidaria para mejorar la calidad de vida de los animales rescatados mientras esperan adopción o reintegración a un entorno seguro.
