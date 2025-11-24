Operación Restitución: 1,190 inmuebles asegurados y 710 restituidos tras masivo operativo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En una acción sin
precedentes, desde el inició de la Operación Restitución logró asegurar 1,190
inmuebles en 63 municipios del Estado de México, dando un golpe directo al
crimen organizado que se ha dedicado a despojar a ciudadanos de sus
propiedades. El operativo, que involucró a instituciones de seguridad como la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia
Nacional (GN), y la Policía Estatal y Municipal, culminó con la restitución de
710 inmuebles a sus legítimos propietarios.
Una auténtica batalla contra el despojo: De las propiedades aseguradas, 650 eran casas habitación, 58 predios y 2 inmuebles comerciales, todos los cuales fueron devueltos a sus dueños sin necesidad de esperar el largo proceso judicial.
Esto se logró gracias a las investigaciones, cateos e
inspecciones realizadas por las autoridades, con base en denuncias de despojos
ocurridos en 2024 y años anteriores. El operativo es parte de una estrategia
más amplia para recuperar las propiedades de los ciudadanos y devolver la paz a
las familias afectadas.
El proceso de restitución no es solo una victoria de las
autoridades, sino un mensaje claro a los delincuentes; la justicia está aquí y
no habrá impunidad. Este esfuerzo, bajo la Mesa de Coordinación para la
Construcción de la Paz, busca devolver la tranquilidad y el derecho a la
propiedad a quienes han sufrido el abuso de aquellos que roban y despojan sin
piedad.
La Operación Restitución continúa siendo un ejemplo de lo que puede lograrse cuando las instituciones trabajan juntas para devolverle a los ciudadanos lo que por derecho les corresponde.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión