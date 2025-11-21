Le pegaba y gritaba a su familiar en Tenango del valle: Está detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tenango Del Valle.- Una
mujer denunció ante las autoridades actos de violencia familiar ocurridos en la
colonia La Joya, donde habría sido víctima de amenazas, golpes y gritos por
parte de un familiar. La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
recibió la alerta vía radio y de inmediato desplegó personal para atender el
caso.
Tras entrevistarse con la víctima y aplicando los protocolos
de resguardo, los elementos de seguridad procedieron a la detención de Jorge
“N” de 57 años, señalado como presunto agresor. La intervención se realizó de
manera coordinada y bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar la
integridad de la denunciante.
El detenido fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Toluca, donde se determinará su situación legal y se dará seguimiento a la investigación. Autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier acto de violencia familiar y recordaron que existen protocolos para proteger a las víctimas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión