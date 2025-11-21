Lo balea al asaltarlo, vecinos lo agarran, le dan una golpiza y entregan a autoridades en Chicoloapan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- El
terror se desató en la colonia Santa Rosa cuando un trabajador de paquetería
fue baleado a bordo de su vehículo al resistirse a un violento asalto en plena
calle. La víctima fue trasladada de inmediato por Protección Civil a un
hospital mientras los vecinos aún gritaban y trataban de linchar al intento de
delincuente.
El agresor, identificado como Jesús “N”, fue capturado por vecinos
y testigos, quienes no dudaron en enseñarle con una golpiza que estaba
cometiendo un crimen. Algún curioso llamó a las autoridades, arribando elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía municipal para
arrestar al presunto delincuente antes de que los pobladores hicieran justicia
por mano propia.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron una mochila, un par de tenis, dos paquetes y una laptop. El detenido ya se encuentra bajo custodia de la Agencia del Ministerio Público, mientras se define su situación legal, no sin antes haber atendido sus heridas. El episodio ha dejado en alerta a la comunidad, quienes aseguraron no serán tolerantes con los criminales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión