Sí a la planificación familiar. Más de 14 mil mexiquenses se han realizado la vasectomía sin bisturí
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- Ayer se
dio a conocer que la campaña permanente de Planificación Familiar y Salud
Reproductiva sigue avanzando con paso firme ya que en lo que va de la
administración, se han realizado 14,385 vasectomías sin bisturí, un servicio
totalmente gratuito que busca ofrecer a los hombres mexiquenses una alternativa
segura y sencilla para cuidar su salud y la de sus familias.
Con el estilo organizado y cercano, las jornadas masivas han
alcanzado ya 57 despliegues a lo largo y ancho de 19 jurisdicciones sanitarias.
Cada procedimiento, realizado con técnica no invasiva por personal médico y de
enfermería, toma apenas 20 minutos, lo que permite atender a más ciudadanos sin
interrumpir sus actividades diarias.
El año 2025 pinta con números sólidos que marca 6 mil 701
vasectomías y 33 jornadas que refrendan el compromiso de llevar este servicio
hasta las comunidades más alejadas. Autoridades del estado destacaron que esta
estrategia es parte de un esfuerzo integral para promover el bienestar masculino
y evitar embarazos no planeados, mientras que la Secretaria de Salud, Macarena
Montoya, subrayó la importancia de consolidar una red de unidades y caravanas
itinerantes que mantengan la atención al alcance de todos.
Desde el ámbito federal, José Antonio Castro Garduño, líder del componente de vasectomía sin bisturí, reconoció el impulso del Estado de México para posicionar este método como una opción accesible, moderna y confiable. Con ritmo constante y visión de futuro, la entidad continúa fortaleciendo una cultura de responsabilidad compartida en la salud reproductiva.
