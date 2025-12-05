Agarran a dos con sustancias, dos cuernos de chivo y una 9 milímetros en Tenancingo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tenancingo.- Dos
jóvenes fueron detenidos ayer en Tenancingo luego de que el sistema de arcos
carreteros detectara un vehículo con reporte de robo sobre la carretera Zumpahuacán-Tenancingo.
Jesús “N” de 23 años y José “N” de 22, viajaban en un Volkswagen Jetta blanco
cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado los interceptaron en
la calle Alcatraz, Barrio Los Shiperes.
Al percatarse de los azules que venían a toda velocidad,
intentaron escapar sin éxito, los presuntos delincuentes fueron alcanzados y
sometidos a revisión, donde se les aseguraron dos rifles de asalto AK – 47,
conocidos como “cuerno de chivo” con cargadores y cartuchos, una pistola
calibre 9 mm con cargador y municiones, así como 44 bolsas con sustancia
granulada con características del cristal. El vehículo, que contaba con reporte
de robo vigente, también quedó bajo resguardo.
Según investigaciones preliminares, los detenidos
pertenecerían a un grupo delictivo y se dedicaban al cobro de piso, robo de
vehículos y halconeo en Tenancingo y Zumpahuacán. Tras la captura, los jóvenes,
junto con el armamento, la droga y el vehículo, fueron presentados ante la
Fiscalía General de la República en Toluca, donde se abrió la carpeta de
investigación correspondiente para definir su situación legal.
La rápida acción del C5 y de los uniformados evitó que los sospechosos lograran escapar, poniendo fin a un riesgo latente en la región.
