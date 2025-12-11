Lo vinculan a proceso por machetear a perrito
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- La
Fiscalía mexiquense le echara el guante a Luis Eduardo “N”, señalado por haber
arremetido con un machete contra un pobre lomito a principios de este año. El
caso explotó cuando el video de la agresión corrió como pólvora entre vecinos y
usuarios en redes sociales, desatando indignación y una rápida denuncia
ciudadana.
Cuentan que agentes del Ministerio Público se pusieron las
pilas y tras varias indagaciones, dieron con el presunto responsable. No
tardaron en solicitar la orden de aprehensión y, una vez que lo ubicaron, lo
llevaron directo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona,
donde quedó tras las rejas bajo la medida de prisión preventiva.
Ya frente al juez, éste decidió vincularlo a proceso por
maltrato animal, dejando un mes de investigación complementaria para que se
terminen de armar todas las piezas del caso. Mientras tanto, y como marca la
ley, el sujeto deberá ser considerado inocente hasta que no exista una
sentencia firme en su contra.
El asunto sigue su curso, pero la comunidad no olvida al canino agredido y mantiene el ojo bien puesto en cómo avanzan las autoridades.
