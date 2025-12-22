lunes, 22 de diciembre de 2025

Los agarran asaltando en plena calle: Dos detenidos


Los agarran asaltando en plena calle: Dos detenidos

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.- En una mañana movida un movimiento sospechoso encendió las alertas en las vialidades Andrés Quintana Roo, Fernando Montes de Oca y Darío Martínez II. El Mando Unificado Zona Oriente cerró filas y la Secretaría de Seguridad del Estado de México entró en acción.

De acuerdo con los reportes, dos personas fueron sorprendidas luego de presuntamente despojar a una víctima de sus pertenencias. Al notar a los azules, intentaro huir a toda marcha entre las calles; la persecución duró apenas unos metros y terminó con la intervención de los uniformados, quienes realizaron una inspección preventiva conforme a los protocolos.

En el lugar quedaron al descubierto cinco bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, ocho empaques con sustancia granulada con apariencia de metanfetamina, dos réplicas de arma de fuego, cartuchos útiles calibre 22 milímetros, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Gabriel “N” de 45 años y Diana “N” de 34. La acción fue resultado de información trabajada por los Grupos de Coordinación Interinstitucionales, señalaron las autoridades.

Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados junto con lo asegurado ante la autoridad competente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 