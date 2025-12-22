Los agarran asaltando en plena calle: Dos detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.- En
una mañana movida un movimiento sospechoso encendió las alertas en las
vialidades Andrés Quintana Roo, Fernando Montes de Oca y Darío Martínez II. El
Mando Unificado Zona Oriente cerró filas y la Secretaría de Seguridad del
Estado de México entró en acción.
De acuerdo con los reportes, dos personas fueron sorprendidas
luego de presuntamente despojar a una víctima de sus pertenencias. Al notar a
los azules, intentaro huir a toda marcha entre las calles; la persecución duró
apenas unos metros y terminó con la intervención de los uniformados, quienes
realizaron una inspección preventiva conforme a los protocolos.
En el lugar quedaron al descubierto cinco bolsas con hierba
verde y seca con características de marihuana, ocho empaques con sustancia
granulada con apariencia de metanfetamina, dos réplicas de arma de fuego,
cartuchos útiles calibre 22 milímetros, un teléfono celular y dinero en
efectivo.
Los detenidos fueron identificados como Gabriel “N” de 45
años y Diana “N” de 34. La acción fue resultado de información trabajada por
los Grupos de Coordinación Interinstitucionales, señalaron las autoridades.
Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados junto con lo asegurado ante la autoridad competente.
