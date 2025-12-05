Más de 4 mil mujeres reciben mastografía sin costo durante jornadas móviles en noviembre
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Gobierno
del Estado de México cerró noviembre con una cifra que respalda su estrategia
de prevención, más de 4 mil mujeres recibieron una mastografía gratuita gracias
a las Unidades Móviles de Mastografía que recorrieron 33 municipios. La
administración estatal, a través de la Secretaría de Salud estatal, mantuvo el
ritmo durante todo el mes para acercar este estudio a mujeres que, de otra
forma, tendrían más dificultades para realizarlo.
Las brigadas llegaron a distintas regiones del estado, desde Acambay, Atlacomulco y Temascalcingo en el norte, hasta municipios del Valle de Toluca como Calimaya, Xonacatlán y Capulhuac. También hubo presencia en el Valle de México, con paradas en Huixquilucan, Naucalpan y Ecatepec, entre otros. Aunque sólo se mencionan algunos, en total fueron 33 municipios los que recibieron las unidades móviles, lo que fue posible gracias a la coordinación entre la Secretaría de Salud y los gobiernos municipales.
Además de la toma del estudio, las jornadas incluyeron
interpretación y seguimiento sin costo, lo que permite una detección más
oportuna del cáncer de mama. Las autoridades adelantaron que el servicio no se
detiene ya que continuará durante diciembre, por lo que las interesadas pueden
consultar fechas y ubicaciones en el portal oficial de la Secretaría de Salud
del Edoméx.
Para quienes planeen acudir, se recomienda evitar
desodorante, talco, crema, perfume o aceites en la zona de mama y axila, además
de asistir con ropa de dos piezas, mantener el aseo habitual, llevar copia de
identificación oficial con foto y CURP, y no saltarse el desayuno o almuerzo
antes del estudio.
Realizar este tipo de estudio ayuda a prevenir una situación más compleja, que puede afectar todo un sistema familiar.
