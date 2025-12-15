Camioneta sin frenos embiste auto y deja seis heridos en Xalostoc
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- San Pedro
Xalostoc se despertó entre el humo y el estruendo este sábado cuando una
camioneta cargada de cartón perdió el control en la pendiente de la avenida
Molina Enríquez y embistió un Chevrolet Aveo, para terminar estampándose contra
un muro.
El accidente dejó un saldo de seis lesionados. Tres de ellos
fueron trasladados en ambulancia a distintos hospitales, un hombre de 35 años
con probable fractura de brazo y pierna, otro de 34 años con lesiones
similares, y una mujer de 35 con probable fractura de pierna y corte en la
frente. Un adulto de 60 años sufrió esguince y raspaduras en el brazo, un menor
de 9 años quedó con una herida en la pierna, mientras que otros dos lograron
moverse por su cuenta, sin lesiones graves.
Protección Civil y paramédicos llegaron rápido al lugar,
mientras que la policía municipal aseguraba la zona y bomberos con Rescate
Urbano se encargaron de retirar los vehículos, usando una grúa especializada
para liberar la vialidad. El Aveo quedó completamente impactado, y la camioneta
terminó incrustada contra el muro, dejando la pendiente marcada con restos de
cartón y metal retorcido.
Vecinos cuentan que el frenado fue casi imposible, y que el estruendo alertó a toda la cuadra. Las autoridades recomiendan precaución al circular por la zona, especialmente en bajadas pronunciadas como la de Molina Enríquez.
