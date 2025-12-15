lunes, 15 de diciembre de 2025

Camioneta sin frenos embiste auto y deja seis heridos en Xalostoc


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- San Pedro Xalostoc se despertó entre el humo y el estruendo este sábado cuando una camioneta cargada de cartón perdió el control en la pendiente de la avenida Molina Enríquez y embistió un Chevrolet Aveo, para terminar estampándose contra un muro.

El accidente dejó un saldo de seis lesionados. Tres de ellos fueron trasladados en ambulancia a distintos hospitales, un hombre de 35 años con probable fractura de brazo y pierna, otro de 34 años con lesiones similares, y una mujer de 35 con probable fractura de pierna y corte en la frente. Un adulto de 60 años sufrió esguince y raspaduras en el brazo, un menor de 9 años quedó con una herida en la pierna, mientras que otros dos lograron moverse por su cuenta, sin lesiones graves.

Protección Civil y paramédicos llegaron rápido al lugar, mientras que la policía municipal aseguraba la zona y bomberos con Rescate Urbano se encargaron de retirar los vehículos, usando una grúa especializada para liberar la vialidad. El Aveo quedó completamente impactado, y la camioneta terminó incrustada contra el muro, dejando la pendiente marcada con restos de cartón y metal retorcido.

Vecinos cuentan que el frenado fue casi imposible, y que el estruendo alertó a toda la cuadra. Las autoridades recomiendan precaución al circular por la zona, especialmente en bajadas pronunciadas como la de Molina Enríquez.

