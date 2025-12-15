Lo agarran con bolsa de hierba en Tlalnepantla
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- La
tarde de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
sorprendieron a un joven sospechoso en la colonia La Comunidad. Según reportes,
el hombre identificado como Jair “N” de 21 años, traía entre sus pertenencias un
paquete dentro de una bolsa roja cuando fue visto por los azules.
Al notar la presencia de las autoridades, intentó escapar aventándose
un maratón, desatándose una breve persecución a pie. Tras ser alcanzado, aceptó
voluntariamente una revisión preventiva, donde se le encontró un paquete con
hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.
Jair “N” quedó detenido y fue trasladado junto con los
indicios a la Agencia del Ministerio Público, mientras se realizan las
investigaciones correspondientes.
Aunque algunas versiones comentan que solo intentaba irse de
viaje a otro plano, se presume que podría estar vinculado con un grupo dedicado
a la compra y venta de drogas a través de canales digitales, así como al
transporte de narcóticos vía paquetería y la venta en forma de cigarrillos.
Las autoridades informaron que las averiguaciones continúan y que se tomarán las medidas legales pertinentes.
