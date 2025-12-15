lunes, 15 de diciembre de 2025

Lo agarran con bolsa de hierba en Tlalnepantla


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- La tarde de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México sorprendieron a un joven sospechoso en la colonia La Comunidad. Según reportes, el hombre identificado como Jair “N” de 21 años, traía entre sus pertenencias un paquete dentro de una bolsa roja cuando fue visto por los azules.

Al notar la presencia de las autoridades, intentó escapar aventándose un maratón, desatándose una breve persecución a pie. Tras ser alcanzado, aceptó voluntariamente una revisión preventiva, donde se le encontró un paquete con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Jair “N” quedó detenido y fue trasladado junto con los indicios a la Agencia del Ministerio Público, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Aunque algunas versiones comentan que solo intentaba irse de viaje a otro plano, se presume que podría estar vinculado con un grupo dedicado a la compra y venta de drogas a través de canales digitales, así como al transporte de narcóticos vía paquetería y la venta en forma de cigarrillos.

Las autoridades informaron que las averiguaciones continúan y que se tomarán las medidas legales pertinentes.

