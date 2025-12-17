Tráiler pierde el control en la México – Toluca: Un herido y un lesionado el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Miércoles por la
mañana y la carretera México–Toluca volvió a cobrar factura. A la altura del
kilómetro 39, en la zona conocida como La Escondida, justo en el descenso rumbo
a la capital mexiquense, un tráiler cargado con cartón se fue de frente contra
su destino. En la bajada, en una curva, el operador perdió el control y la
pesada unidad salió disparada de la cinta asfáltica hasta terminar volcada a un
costado del camino. La cabina quedó hecha pedazos.
Dentro viajaban tres personas, una de ellas murió prensada
entre los fierros retorcidos, otra fue sacada aún con vida y llevada de
urgencia al hospital, mientras que la tercera salió prácticamente ilesa, aunque
con el susto tatuado para siempre. Paramédicos del SUEM y personal de
Protección Civil llegaron a toda prisa, pero ya nada se pudo hacer por el
fallecido.
La Guardia Nacional tomó control del área, que permanece acordonada, en espera de los peritos y del levantamiento del cuerpo por parte de la Fiscalía mexiquense. El tráfico lento y el olor a tragedia marcaron la mañana en una de las bajadas más temidas de la zona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión