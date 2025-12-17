miércoles, 17 de diciembre de 2025

Pequeños mexiquenses hacen vibrar el Palacio de Gobierno con Festival Coral de Invierno 2025


Pequeños mexiquenses hacen vibrar el Palacio de Gobierno con Festival Coral de Invierno 2025

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Palacio de Gobierno se llenó de voces, emoción y espíritu navideño con la participación de niñas y niños mexiquenses en el XLI Festival Coral de Invierno 2025.

Autoridades del estado abrieron las puertas de este espacio emblemático para recibir a 260 estudiantes de primaria y secundaria que demostraron su talento musical y su entusiasmo por el arte.

Con este festival, que se realiza a lo largo de 2025 en municipios como Ecatepec, Texcoco, Amecameca, Tepetlixpa, Ixtapan de la Sal, Jilotepec y Toluca, se busca ampliar los espacios para la expresión artística y fortalecer una educación integral, incluyente y humanista, donde la cultura sea parte fundamental del desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada en Toluca, más de mil estudiantes participan en total en el festival, y en esta sede se contó con la representación de coros de Toluca, Metepec, El Oro y Xonacatlán. Los estudiantes interpretaron cinco piezas musicales navideñas, entre ellas “El Niño del Tambor” y “Noche de Paz”, que arrancaron aplausos y sonrisas entre las familias y autoridades presentes.

Al final del encuentro, se entregaron diplomas a estudiantes y docentes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, cerrando una jornada que dejó claro que el arte y la cultura también construyen comunidad y futuro en el territorio mexiquense.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 