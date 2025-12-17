Pequeños mexiquenses hacen vibrar el Palacio de Gobierno con Festival Coral de Invierno 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Palacio
de Gobierno se llenó de voces, emoción y espíritu navideño con la participación
de niñas y niños mexiquenses en el XLI Festival Coral de Invierno 2025.
Autoridades del estado abrieron las puertas de este espacio emblemático para recibir a 260 estudiantes de primaria y secundaria que demostraron su talento musical y su entusiasmo por el arte.
Con este festival, que se realiza a lo largo de 2025 en
municipios como Ecatepec, Texcoco, Amecameca, Tepetlixpa, Ixtapan de la Sal,
Jilotepec y Toluca, se busca ampliar los espacios para la expresión artística y
fortalecer una educación integral, incluyente y humanista, donde la cultura sea
parte fundamental del desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Durante la jornada en Toluca, más de mil estudiantes
participan en total en el festival, y en esta sede se contó con la
representación de coros de Toluca, Metepec, El Oro y Xonacatlán. Los
estudiantes interpretaron cinco piezas musicales navideñas, entre ellas “El
Niño del Tambor” y “Noche de Paz”, que arrancaron aplausos y sonrisas entre las
familias y autoridades presentes.
Al final del encuentro, se entregaron diplomas a estudiantes y docentes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, cerrando una jornada que dejó claro que el arte y la cultura también construyen comunidad y futuro en el territorio mexiquense.
