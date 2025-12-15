lunes, 15 de diciembre de 2025

De Toluca a Naucalpan: Caen presuntos rateros de carros


De Toluca a Naucalpan: Caen presuntos rateros de carros

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó la detención de dos sujetos presuntamente relacionados con una serie de robos de vehículos en la zona. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Juan “N” de 52 años y Enrique “N” de 43, quienes no pudieron acreditar la legalidad de los automóviles que traían ni justificar su participación en los ilícitos.

La captura se realizó sobre la carretera Toluca–Naucalpan, a la altura de la colonia Olimpiada 68, luego de que azules de la SSEM pusieran en marcha un operativo basado en seguimiento y análisis de cámaras del C5. Durante la acción, se dio alcance a un Nissan Platina blanco, vehículo vinculado a los robos, así como a un Mazda 3 rojo con reporte de robo vigente desde el 10 de diciembre.

Los robos atribuidos a los detenidos ocurrieron entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre en municipios como Toluca y Naucalpan. Tras la detención, ambos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se inició el procedimiento para determinar su situación jurídica.

La autoridad alertó que continúan las investigaciones para esclarecer la participación de los detenidos en otros ilícitos relacionados con vehículos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 