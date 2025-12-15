De Toluca a Naucalpan: Caen presuntos rateros de carros
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- La
Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó la detención de dos
sujetos presuntamente relacionados con una serie de robos de vehículos en la
zona. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Juan “N” de 52 años
y Enrique “N” de 43, quienes no pudieron acreditar la legalidad de los
automóviles que traían ni justificar su participación en los ilícitos.
La captura se realizó sobre la carretera Toluca–Naucalpan, a
la altura de la colonia Olimpiada 68, luego de que azules de la SSEM pusieran
en marcha un operativo basado en seguimiento y análisis de cámaras del C5.
Durante la acción, se dio alcance a un Nissan Platina blanco, vehículo
vinculado a los robos, así como a un Mazda 3 rojo con reporte de robo vigente
desde el 10 de diciembre.
Los robos atribuidos a los detenidos ocurrieron entre el 27
de noviembre y el 10 de diciembre en municipios como Toluca y Naucalpan. Tras
la detención, ambos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio
Público, donde se inició el procedimiento para determinar su situación
jurídica.
La autoridad alertó que continúan las investigaciones para esclarecer la participación de los detenidos en otros ilícitos relacionados con vehículos.
