jueves, 11 de diciembre de 2025

“En Redes No Te Enredes”: conferencias y talleres llegan a once municipios del EdoMéx


“En Redes No Te Enredes”: conferencias y talleres llegan a once municipios del EdoMéx

El Gobierno del Estado de México llevó a más de ocho mil adolescentes una serie de conferencias y talleres para hablar de un tema que cada vez preocupa más, la violencia digital. Durante los 16 Días de Activismo contra la violencia, la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, recorrió once municipios con Alerta de Violencia de Género para compartir información, experiencias y herramientas que ayuden a jóvenes mexiquenses a navegar internet de manera más segura.

Las actividades se realizaron en municipios como Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Valle de Chalco, entre otros. En estos espacios, Olimpia Coral impartió once conferencias magistrales donde habló del autocuidado digital, la importancia de proteger datos personales, cómo identificar situaciones de violencia en línea y qué pasos seguir para denunciar.

Además de las charlas, se organizaron 22 talleres dirigidos por defensoras digitales y especialistas en seguridad, quienes trabajaron con las y los adolescentes para fortalecer sus capacidades de autoprotección y enseñarles a reconocer riesgos en redes sociales.

Olimpia Coral destacó el compromiso con la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres en entornos virtuales. Por su parte, la secretaria de las Mujeres, María Rodríguez Hernández, subrayó que estas actividades buscan que la juventud sepa qué hacer ante un caso de violencia digital y a quién acudir.

Las acciones forman parte de la campaña “En Redes No Te Enredes”, que busca recordar que la violencia digital no es un problema aislado, sino una extensión de violencias históricas. El objetivo es crear comunidades más informadas, capaces de detectar señales de riesgo, denunciar y exigir justicia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 