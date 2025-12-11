“En Redes No Te Enredes”: conferencias y talleres llegan a once municipios del EdoMéx
El Gobierno del Estado de México llevó a más de ocho mil
adolescentes una serie de conferencias y talleres para hablar de un tema que
cada vez preocupa más, la violencia digital. Durante los 16 Días de Activismo
contra la violencia, la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley
Olimpia, recorrió once municipios con Alerta de Violencia de Género para
compartir información, experiencias y herramientas que ayuden a jóvenes
mexiquenses a navegar internet de manera más segura.
Las actividades se realizaron en municipios como Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Valle de Chalco, entre otros. En estos espacios, Olimpia Coral impartió once conferencias magistrales donde habló del autocuidado digital, la importancia de proteger datos personales, cómo identificar situaciones de violencia en línea y qué pasos seguir para denunciar.
Además de las charlas, se organizaron 22 talleres dirigidos
por defensoras digitales y especialistas en seguridad, quienes trabajaron con
las y los adolescentes para fortalecer sus capacidades de autoprotección y
enseñarles a reconocer riesgos en redes sociales.
Olimpia Coral destacó el compromiso con la protección de
niñas, niños, adolescentes y mujeres en entornos virtuales. Por su parte, la
secretaria de las Mujeres, María Rodríguez Hernández, subrayó que estas
actividades buscan que la juventud sepa qué hacer ante un caso de violencia digital
y a quién acudir.
Las acciones forman parte de la campaña “En Redes No Te Enredes”, que busca recordar que la violencia digital no es un problema aislado, sino una extensión de violencias históricas. El objetivo es crear comunidades más informadas, capaces de detectar señales de riesgo, denunciar y exigir justicia.
