jueves, 11 de diciembre de 2025

Rescatan a cinco trabajadores que quedaron atrapados tras deslave durante labores de agua


En el fraccionamiento Sauces Coalición, en Ecatepec, cinco trabajadores resultaron atrapados tras un deslave mientras realizaban labores de rehabilitación de la red de suministro de agua. El incidente ocurrió cuando el talud sobre el que trabajaban colapsó debido al reblandecimiento del suelo, lo que provocó que la tierra cayera sobre ellos.

Los afectados pertenecen al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec y tras el accidente, recibieron atención inmediata de paramédicos. Según los reportes, los cinco trabajadores resultaron heridos, pero se encuentran estables.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar el rescate, logrando liberar a los empleados atrapados bajo el deslave. Además, el personal médico brindó atención en el sitio antes de trasladarlos a recibir cuidado adicional si fuese necesario.

Las autoridades investigan las condiciones del terreno para determinar medidas que eviten futuros accidentes durante trabajos de mantenimiento en la zona.

