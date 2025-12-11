Rescatan a cinco trabajadores que quedaron atrapados tras deslave durante labores de agua
En el fraccionamiento Sauces Coalición, en Ecatepec, cinco
trabajadores resultaron atrapados tras un deslave mientras realizaban labores
de rehabilitación de la red de suministro de agua. El incidente ocurrió cuando
el talud sobre el que trabajaban colapsó debido al reblandecimiento del suelo,
lo que provocó que la tierra cayera sobre ellos.
Los afectados pertenecen al Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec y tras el accidente, recibieron
atención inmediata de paramédicos. Según los reportes, los cinco trabajadores
resultaron heridos, pero se encuentran estables.
Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para
realizar el rescate, logrando liberar a los empleados atrapados bajo el
deslave. Además, el personal médico brindó atención en el sitio antes de
trasladarlos a recibir cuidado adicional si fuese necesario.
Las autoridades investigan las condiciones del terreno para determinar medidas que eviten futuros accidentes durante trabajos de mantenimiento en la zona.
