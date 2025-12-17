Estado de México: el corazón de la pirotecnia en el país
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Estado
de México concentra más del 60 % de la producción nacional de pirotecnia, una
actividad que, aunque suele ser visible solo en fiestas patronales y
celebraciones religiosas, sostiene de manera permanente la economía de miles de
familias. Municipios como Tultepec encabezan esta industria artesanal que
combina tradición, empleo y riesgos sociales latentes.
La elaboración de fuegos artificiales en la entidad tiene
raíces históricas profundas.
Durante décadas, el conocimiento se ha transmitido de generación en generación, consolidando comunidades enteras dedicadas a este giro, la pirotecnia no solo abastece eventos, sino que se distribuye a distintos puntos del país, especialmente durante temporadas festivas como diciembre y celebraciones patronales.
De acuerdo con estimaciones oficiales, esta industria genera
una importante derrama económica y miles de empleos directos e indirectos. Para
muchas familias mexiquenses, la fabricación de pirotecnia representa su
principal fuente de ingresos y una alternativa laboral frente a la escasez de
oportunidades en otros sectores productivos.
No obstante, la actividad se desarrolla en un contexto de
alta vulnerabilidad. La mayoría de los talleres son artesanales y operan con
recursos limitados, lo que incrementa los riesgos de accidentes. Las
explosiones registradas en los últimos años han puesto en el centro del debate
la necesidad de fortalecer la regulación, la capacitación y la supervisión, sin
afectar de manera directa el sustento de quienes dependen de esta labor.
Especialistas y autoridades coinciden en que el desafío está en equilibrar tradición y seguridad. Regular la pirotecnia, profesionalizar su producción y mejorar las condiciones de trabajo se perfilan como tareas pendientes y urgentes para garantizar que esta actividad continúe siendo un motor económico sin convertirse en un factor de riesgo social.
