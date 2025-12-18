Encuentran restos de recien nacido calcinado en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En las
inmediaciones de un campo de fútbol, junto a unas cajas de tráiler sobre la
avenida Las Torres, un ciudadano dio aviso a las autoridades tras encontrar el
macabro hallazgo de restos humanos que resultaron ser los de un recién nacido.
Paramédicos que llegaron al sitio confirmaron que se trataba
de un bebé sin vida, con visibles huellas de quemaduras. El estado del pequeño cuerpo
impidió saber el sexo. La policía estatal y municipal cercó la zona mientras
personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
hacía el levantamiento de los restos, iniciando una carpeta de investigación
bajo el protocolo de feminicidios.
Vecinos de la zona comentaron entre murmullos que nunca imaginaron algo así tan cerca de sus casas. Mientras tanto, los investigadores buscan pistas que lleven al responsable de este crimen, en un caso que desde el primer momento se maneja con la mayor seriedad por las autoridades.
