Encuentran restos de recien nacido calcinado en Toluca

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En las inmediaciones de un campo de fútbol, junto a unas cajas de tráiler sobre la avenida Las Torres, un ciudadano dio aviso a las autoridades tras encontrar el macabro hallazgo de restos humanos que resultaron ser los de un recién nacido.

Paramédicos que llegaron al sitio confirmaron que se trataba de un bebé sin vida, con visibles huellas de quemaduras. El estado del pequeño cuerpo impidió saber el sexo. La policía estatal y municipal cercó la zona mientras personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hacía el levantamiento de los restos, iniciando una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidios.

Vecinos de la zona comentaron entre murmullos que nunca imaginaron algo así tan cerca de sus casas. Mientras tanto, los investigadores buscan pistas que lleven al responsable de este crimen, en un caso que desde el primer momento se maneja con la mayor seriedad por las autoridades.

