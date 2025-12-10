Más de un millón de vacunas contra sarampión aplicadas en el Estado de México
Avanza la estrategia de protección contra el sarampión en el Estado de México, donde se han aplicado más de un millón 300 mil dosis en lo que va del año como parte de una campaña intensificada en los 125 municipios. El Gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud mexiquense, dirigida por Macarena Montoya Olvera, trabajan en coordinación con autoridades federales y de Jalisco, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México para reforzar la cobertura en zonas de alta movilidad social.
Como parte de estas acciones, hoy se realizará una
Megajornada de Vacunación en Texcoco y el 15 de diciembre en Tecámac, donde
además de la vacuna contra el sarampión se aplicarán dosis contra influenza,
COVID-19, neumococo, BCG y otras, apoyadas por la red de frío más grande del
país para garantizar su adecuada conservación.
Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población mexiquense a acudir a su centro de salud más cercano para completar el esquema contra el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que se transmite al toser o estornudar y cuyos síntomas aparecen entre 10 y 14 días después del contagio, incluyendo fiebre, secreción nasal, dolor articular, ojos llorosos y una erupción rojiza que inicia en la cara o el cuello.
