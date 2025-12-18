Hallan sin vida a aventurero en zona montañosa; su lomito fue el único sobreviviente
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ocuilan.- El señor
Jaime Juárez Green, de 71 años, fue hallado sin vida después de que su familia
y vecinos lo reportaran desaparecido el pasado fin de semana.
El hombre había salido con rumbo a Ocuilan desde la Subida a
Chalma, pero lamentablemente nunca llegó a su destino.
Fue la Brigada de Rescate Morelos quien confirmó el
lamentable hallazgo, aunque, por si la noticia no fuese triste, dejó a su
peludo acompañante en esta aventura, lomito que logró sobrevivir y ahora se
encuentra a salvo.
Una vez más una tragedia marca una historia, por ello, las autoridades exhortan a mantener las precauciones necesarias al realizar este tipo de actividades. No se informó la causa de muerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión