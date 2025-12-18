jueves, 18 de diciembre de 2025

Hallan sin vida a aventurero en zona montañosa; su lomito fue el único sobreviviente

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ocuilan.- El señor Jaime Juárez Green, de 71 años, fue hallado sin vida después de que su familia y vecinos lo reportaran desaparecido el pasado fin de semana.

El hombre había salido con rumbo a Ocuilan desde la Subida a Chalma, pero lamentablemente nunca llegó a su destino.

Fue la Brigada de Rescate Morelos quien confirmó el lamentable hallazgo, aunque, por si la noticia no fuese triste, dejó a su peludo acompañante en esta aventura, lomito que logró sobrevivir y ahora se encuentra a salvo.

Una vez más una tragedia marca una historia, por ello, las autoridades exhortan a mantener las precauciones necesarias al realizar este tipo de actividades. No se informó la causa de muerte.

