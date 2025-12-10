Joven es asesinado a disparos por presuntos policías municipales en Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Chalco.- La
tranquilidad de la noche de ayer se hizo pedazos ayer en las calles del barrio
La Conchita, cuando un joven de entre 20 y 25 años terminó tirado en el
pavimento tras una persecución con la Policía Municipal.
Según vecinos, todo empezó cuando los uniformados le
marcaron el alto al muchacho, quien iba a bordo de una motocicleta. Dicen que
aquello lejos de calmarse se calentó cuando hubo jaloneo, gritos y empujones… y
luego, el estruendo seco de los disparos que paró el momento.
El joven quedó tendido boca abajo, vistiendo sudadera gris y
pantalón de mezclilla negro, con un impacto en la espalda que, según primeras
versiones, habría sido causado por el arma de uno de los agentes durante el
forcejeo.
Al sonar las detonaciones, varios vecinos salieron
rápidamente, intentando detener a los policías que se retiraban del sitio
mientras pedían refuerzos. La tensión se fue corriendo por las calles como
pólvora.
La Fiscalía mexiquense ya trae el caso en las manos y se
encuentran revisando qué fue lo que pasó realmente en esos minutos que acabaron
con la vida del joven.
Paralelo, también empezó a correr un rumor sin confirmar, de que los municipales habrían entrado al domicilio del joven y movido cosas en la escena. Pero hasta ahora eso queda en mera versión de pasillo, sin sustento oficial.
