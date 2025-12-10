Se hacía pasar por ministerial: Está detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La noche se puso movida para los uniformados en la San Felipe Tlalmimilolpan, cuando un Dodge Charger blanco, sin placas y con más sirenas que patrulla de verdad, llamó la atención de los vecinos que ya andaban sospechando del “oficial” que lo manejaba. El carro circulaba sobre Heriberto Enríquez, casi en la esquina con Mextli, luciendo luces y sonido como si fuera unidad de emergencia, pero con un permiso de circulación más viejo que la confianza en los políticos.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
(SSEM), con apoyo de la Sedena, la Guardia Nacional y la Municipal, le cerraron
el paso al conductor, un hombre de 59 años que se presentó como Rubén “N”.
Cuando le pidieron comprobar la propiedad del vehículo, simplemente dijo que se
lo habían prestado, pero nada que sostuviera la historia.
Los uniformados le explicaron el probable delito por andar simulando un vehículo oficial y, sin más vueltas, lo llevaron ante el Ministerio Público, donde ahora se decidirá qué tan lejos llega el asunto. Mientras tanto, el Charger quedó asegurado y la colonia vuelve a la calma… al menos por esta noche.
