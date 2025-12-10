miércoles, 10 de diciembre de 2025

Lo detienen con una .22mm en Tlalnepantla


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- En un operativo derivado de las Mesas de Paz y coordinado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal, las corporaciones lograron la aprehensión de un individuo que circulaba de manera sospechosa por calles de este municipio industrial.

De acuerdo con los Grupos de Coordinación del Mando Unificado Zona Oriente, el joven identificado como Eduardo “N” de 24 años, viajaba en una motocicleta negra Italika FT 125, sin reporte de robo, cuando su actitud nerviosa llamó la atención de los uniformados.

Al marcarle el alto y efectuar una revisión conforme a los protocolos, los elementos de seguridad habrían localizado entre sus pertenencias un arma de fuego corta tipo revólver, calibre .22 mm, por lo que el sujeto fue detenido en el acto.

El presunto implicado, junto con el arma y la motocicleta asegurada, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades señalaron que este aseguramiento fue posible gracias al intercambio de información estratégica entre las corporaciones, reforzando así las acciones de seguridad en la zona.

