Lo detienen con una .22mm en Tlalnepantla
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- En un
operativo derivado de las Mesas de Paz y coordinado por la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM), la Guardia Nacional (GN) y la Policía
Municipal, las corporaciones lograron la aprehensión de un individuo que
circulaba de manera sospechosa por calles de este municipio industrial.
De acuerdo con los Grupos de Coordinación del Mando Unificado
Zona Oriente, el joven identificado como Eduardo “N” de 24 años, viajaba en una
motocicleta negra Italika FT 125, sin reporte de robo, cuando su actitud
nerviosa llamó la atención de los uniformados.
Al marcarle el alto y efectuar una revisión conforme a los
protocolos, los elementos de seguridad habrían localizado entre sus
pertenencias un arma de fuego corta tipo revólver, calibre .22 mm, por lo que
el sujeto fue detenido en el acto.
El presunto implicado, junto con el arma y la motocicleta
asegurada, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, quien
determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Las autoridades señalaron que este aseguramiento fue posible gracias al intercambio de información estratégica entre las corporaciones, reforzando así las acciones de seguridad en la zona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión