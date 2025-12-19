viernes, 19 de diciembre de 2025

SSEM despliega el “Operativo Decembrino 2025–2026” para época navideña


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Del 19 de diciembre al nueve de enero de 2026 se llevará a cabo el “Operativo Decembrino 2025–2026” en los 125 municipios del Estado de México, con el objetivo de cuidar la integridad y el patrimonio de las familias mexiquenses, así como de turistas nacionales y extranjeros que visitan la entidad durante la temporada decembrina. La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegará un estado de fuerza de 2,194 elementos, apoyados por 741 unidades oficiales, 50 binomios caninos y equinos y el monitoreo permanente de más de 20 mil cámaras del C5 desde Toluca y Ecatepec.

El operativo se realizará en coordinación con Policías Municipales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de las Mesas de Paz, con atención especial en 505 centros comerciales, 132 espacios turísticos, 6,135 cajeros automáticos y 262 centros de pago de aguinaldo, donde se espera una afluencia aproximada de 1.5 millones de personas. Además, se mantendrán 22 rutas turísticas seguras que conducen a 132 centros de esparcimiento.

Como parte de estas acciones, el Programa Migrante Mexiquense contará con 14 módulos de atención, 84 elementos y 14 unidades para brindar apoyo a los paisanos que regresan a visitar a sus familias. Con este operativo, la SSEM refrenda su compromiso de trabajar para que mexiquenses y visitantes disfruten unas fiestas decembrinas seguras y en tranquilidad.

