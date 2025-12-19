SSEM despliega el “Operativo Decembrino 2025–2026” para época navideña
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Del 19 de
diciembre al nueve de enero de 2026 se llevará a cabo el “Operativo Decembrino
2025–2026” en los 125 municipios del Estado de México, con el objetivo de
cuidar la integridad y el patrimonio de las familias mexiquenses, así como de
turistas nacionales y extranjeros que visitan la entidad durante la temporada
decembrina. La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegará
un estado de fuerza de 2,194 elementos, apoyados por 741 unidades oficiales, 50
binomios caninos y equinos y el monitoreo permanente de más de 20 mil cámaras del
C5 desde Toluca y Ecatepec.
El operativo se realizará en coordinación con Policías
Municipales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de las
Mesas de Paz, con atención especial en 505 centros comerciales, 132 espacios
turísticos, 6,135 cajeros automáticos y 262 centros de pago de aguinaldo, donde
se espera una afluencia aproximada de 1.5 millones de personas. Además, se
mantendrán 22 rutas turísticas seguras que conducen a 132 centros de esparcimiento.
Como parte de estas acciones, el Programa Migrante Mexiquense contará con 14 módulos de atención, 84 elementos y 14 unidades para brindar apoyo a los paisanos que regresan a visitar a sus familias. Con este operativo, la SSEM refrenda su compromiso de trabajar para que mexiquenses y visitantes disfruten unas fiestas decembrinas seguras y en tranquilidad.
