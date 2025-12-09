Se incendia fábrica de textiles en Ixtapaluca: Solo daños materiales el saldo

Se incendia fábrica de textiles en Ixtapaluca por globo de cantoya: Solo daños materiales el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Un
voraz incendio consumió la noche de ayer una fábrica de colchones y textiles
ubicada en la esquina de las calles 2 de Abril y José María Morelos, en la
colonia Centro. El fuego, que alcanzó una extensión aproximada de 400 metros
cuadrados, se propagó rápidamente debido a la presencia de grandes cantidades
de algodón y otros materiales altamente inflamables.
Comercios y viviendas cercanas fueron evacuados de inmediato mientras elementos de bomberos acordonaban un perímetro de 300 metros para resguardar a la población. Tras varias horas de intensos trabajos, los cuerpos de emergencia lograron controlar las llamas y se mantuvieron durante la madrugara en el sitio realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Según
fuentes extraoficiales, el siniestro podría haberse originado por un globo de
cantoya durante los festejos de la Virgen de Juquila, aunque las autoridades
continúan con las investigaciones para determinar la causa exacta.
El incendio dejó daños materiales significativos y mantiene a vecinos y comerciantes en alerta, mientras se evalúa la magnitud total de la pérdida.
