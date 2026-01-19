Brigadas veterinarias recorren el sur del EdoMéx para frenar al gusano barrenador
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Amatepec.- Ante el
riesgo que representa el Gusano Barrenador del Ganado para la economía rural y
la sanidad pecuaria, el Gobierno del Estado de México desplegó 20 brigadas
integradas por 40 médicos veterinarios en la región sur de la entidad, con el
objetivo de contener y prevenir la propagación de este insecto que afecta
directamente al ganado.
Los trabajos comenzaron en los municipios de Amatepec, Tejupilco y Tlatlaya, donde el personal especializado inició la colocación de trampas para el monitoreo de la mosca responsable de la plaga. En esta primera etapa se instalaron 500 trampas, y se tiene previsto alcanzar un total de mil 500 en un radio de entre 20 y 40 kilómetros alrededor de los puntos donde se han detectado casos, con la meta de concluir el operativo el próximo 1 de febrero.
Además del monitoreo, las brigadas realizan labores
preventivas directamente en las comunidades, que incluyen la limpieza,
desinfección y curación de lesiones en el ganado, así como la orientación a
productores para identificar de manera oportuna cualquier signo de infestación.
Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el Comité de Fomento y
Protección Pecuaria del Estado de México y el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
De acuerdo con la Secretaría del Campo, durante la primera quincena de 2026 se han investigado 18 casos en municipios como Tlatlaya, Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Sultepec, de los cuales 11 han sido confirmados como Gusano Barrenador, mientras que siete permanecen en seguimiento sanitario. Las autoridades señalan que el estatus se mantiene en fase de contención activa, sin evidencia de una dispersión regional fuera de control.
