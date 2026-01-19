lunes, 19 de enero de 2026

Penales mexiquenses reciben impulso en arte, deporte y cultura


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Durante 2025, los centros penitenciarios del Estado de México se han convertido en espacios donde la cultura, el deporte y el arte juegan un papel central en la vida cotidiana de las personas privadas de la libertad. A través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) ha impulsado una amplia agenda de actividades que busca ir más allá del encierro y apostar por la reinserción social como un proceso real y posible.

En total, se llevaron a cabo 10 mil 957 actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, como parte de una política integral alineada con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 y su eje de construcción de la paz y la seguridad. La intención es garantizar el derecho a la reinserción social y generar condiciones que favorezcan la convivencia pacífica al interior de los centros.

Los programas han llegado a todos los rincones del sistema penitenciario mexiquense. Centros como Neza Bordo, Tlalnepantla, Ecatepec, Almoloya de Juárez y Texcoco concentraron una alta participación, con cientos de actividades que incluyen talleres de lectura y escritura, concursos de cuento, teatro, danza folclórica y exposiciones artísticas. En el ámbito deportivo, los torneos internos de box, fútbol americano, soccer, básquetbol, frontón y ajedrez, así como las activaciones físicas, han contribuido a fortalecer la disciplina, el trabajo en equipo y la resolución pacífica de conflictos. A esto se suman actividades recreativas y lúdicas que fomentan la integración comunitaria y ayudan a mejorar el ambiente dentro de los centros.

Más allá de las cifras, el impacto esperado de estas acciones apunta a reducir factores de reincidencia delictiva y fortalecer el proyecto de vida de la población penitenciaria, dotándola de habilidades sociales y laborales que faciliten su retorno a la vida en libertad.

