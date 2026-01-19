Penales mexiquenses reciben impulso en arte, deporte y cultura
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Durante 2025, los
centros penitenciarios del Estado de México se han convertido en espacios donde
la cultura, el deporte y el arte juegan un papel central en la vida cotidiana
de las personas privadas de la libertad. A través de la Subsecretaría de
Control Penitenciario, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
ha impulsado una amplia agenda de actividades que busca ir más allá del
encierro y apostar por la reinserción social como un proceso real y posible.
En total, se llevaron a cabo 10 mil 957 actividades
culturales, deportivas, artísticas y recreativas en los Centros Penitenciarios
y de Reinserción Social, como parte de una política integral alineada con el
Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 y su eje de construcción de
la paz y la seguridad. La intención es garantizar el derecho a la reinserción
social y generar condiciones que favorezcan la convivencia pacífica al interior
de los centros.
Los programas han llegado a todos los rincones del sistema
penitenciario mexiquense. Centros como Neza Bordo, Tlalnepantla, Ecatepec,
Almoloya de Juárez y Texcoco concentraron una alta participación, con cientos
de actividades que incluyen talleres de lectura y escritura, concursos de
cuento, teatro, danza folclórica y exposiciones artísticas. En el ámbito
deportivo, los torneos internos de box, fútbol americano, soccer, básquetbol,
frontón y ajedrez, así como las activaciones físicas, han contribuido a
fortalecer la disciplina, el trabajo en equipo y la resolución pacífica de
conflictos. A esto se suman actividades recreativas y lúdicas que fomentan la
integración comunitaria y ayudan a mejorar el ambiente dentro de los centros.
Más allá de las cifras, el impacto esperado de estas acciones apunta a reducir factores de reincidencia delictiva y fortalecer el proyecto de vida de la población penitenciaria, dotándola de habilidades sociales y laborales que faciliten su retorno a la vida en libertad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión