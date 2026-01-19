Capturan en Ecatepec a “El Ray”, objetivo prioritario por homicidio y extorsión
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En un
operativo conjunto de inteligencia, elementos de la Policía de Ecatepec y la
Fuerza de Tarea Marina lograron la detención de Jonathan “N”, alias “El Ray”,
en la colonia Jardines de Casa Nueva.
El detenido era considerado un objetivo prioritario para las
autoridades estatales debido a su presunta responsabilidad en delitos de alto
impacto, entre los que destacan homicidio, extorsión, robo y despojo,
actividades que afectaban directamente la seguridad de los habitantes del
municipio.
Tras su captura, la base de datos de Plataforma México confirmó
que Jonathan “N” tenía vigente una orden de aprehensión por homicidio
calificado, emitida desde el 25 de octubre de 2023. De acuerdo con las
investigaciones, el imputado encabezaba una organización señalada como una de
las principales generadoras de violencia en la región.
Las autoridades informaron que la estructura que dirigía
Jonathan “N” se había fortalecido recientemente tras la captura de otros
líderes criminales en la zona, absorbiendo a diversos integrantes para continuar
con sus actividades ilícitas.
Luego de ser asegurado, “El Ray” fue presentado ante el Centro de Justicia de Ecatepec Las Palmas para realizar la certificación médica correspondiente. Posteriormente, bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por la Marina, la Policía Metropolitana y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue trasladado al Centro Preventivo de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez”, en Chiconautla, donde quedará a disposición de la autoridad judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión