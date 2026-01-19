Quiso cobrar 25 mil por camión robado y acabó detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- Un
sujeto fue arrestado cuando quiso hacer de las suyas cobrando 25 mil pesos para
devolver un camión de carga que no era suyo. La jugada, sin embargo, le salió
mal.
El afectado cansado de las amenazas, pidió ayuda a la
policía estatal mientras los uniformados realizaban recorridos de vigilancia.
Según la denuncia, el individuo exigía 25 mil pesos en efectivo a cambio de
entregar la unidad, creyendo que nadie se metería en el asunto.
La cita se pactó en la colonia Jesús del Monte. El
extorsionador llegó confiado, pero su suerte cambió en segundos. Al ver a los
policías, intentó escapar, aunque no llegó lejos. Fue alcanzado y sometido
antes de que pudiera perderse entre las calles.
El detenido fue identificado como Miguel “N” de 29 años, quien tras escuchar la lectura de sus derechos fue llevado ante el Ministerio Público en donde se determinará su situación legal.
