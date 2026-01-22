Detienen a tres por cargar madera ilegal en capulhuac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Capulhuac.- Tres
sujetos fueron arrestados por trasladar madera de dudosa procedencia, sin poder
verificar su legitimidad. Los hechos transcurrieron cuando los uniformados
observaron una camioneta con una lona que cubría algo.
El sospechoso, al notar la presencia de los azules aceleró
con intención de perderse entre las calles del municipio. La maniobra duró poco
ya que metros más adelante, la unidad fue alcanzada y obligada a detenerse.
Tras identificarse, los uniformados solicitaron a los tripulantes descender del
vehículo. La revisión inicial no arrojó objetos ilegales en las personas, pero
el verdadero hallazgo estaba en la parte trasera.
Bajo la lona, acomodados de manera rudimentaria, aparecieron
trozos de madera en volumen considerable. Al ser cuestionados sobre su
procedencia, los ocupantes no pudieron acreditar el origen legal del material
forestal, lo que encendió las alertas por un posible delito contra el medio
ambiente.
En el lugar fueron detenidos tres hombres, identificados
como Rogelio “N” de 35 años; Pedro “N” de 29 y Alfonso “N” de 37, junto con la
camioneta y aproximadamente siete metros cúbicos de madera. El cargamento, por
su volumen, apuntaba a una actividad que iba más allá de un traslado normal.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense en Metepec, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión