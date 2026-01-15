jueves, 15 de enero de 2026

Encuentran cuerpo destazado dentro de un huacal en Tultitlán


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- Vecinos de San Francisco Chilpan quedaron aterrados el día de ayer al descubrir un cuerpo embolsado y quemado abandonado en un cerro de la zona.

El macabro hallazgo ocurrió entre las calles Tezozomoc y Prolongación Morelos, detrás de una bodega que se dice era utilizada como laboratorio. Los restos estaban ocultos dentro de una bolsa de plástico quemada, que a su vez fue metida en un huacal relleno de cemento. Lo que parecía un intento de desaparecer toda evidencia quedó al descubierto cuando un hueso sobresalía del huacal.

Tras el reporte, llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para preservar la escena del crimen. Hasta el momento, la víctima sigue sin identificar, debido al estado en que fue encontrada.

Ante esto, Peritos del Estado de México realizaron las primeras diligencias y recogieron indicios que servirán para la investigación. Además, se realizarán pruebas de ADN para tratar de saber quién era esta persona.

Los restos fueron trasladados al anfiteatro para continuar las investigaciones.

