Encuentran cuerpo destazado dentro de un huacal en Tultitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- Vecinos
de San Francisco Chilpan quedaron aterrados el día de ayer al descubrir un
cuerpo embolsado y quemado abandonado en un cerro de la zona.
El macabro hallazgo ocurrió entre las calles Tezozomoc y
Prolongación Morelos, detrás de una bodega que se dice era utilizada como
laboratorio. Los restos estaban ocultos dentro de una bolsa de plástico
quemada, que a su vez fue metida en un huacal relleno de cemento. Lo que
parecía un intento de desaparecer toda evidencia quedó al descubierto cuando un
hueso sobresalía del huacal.
Tras el reporte, llegaron elementos de la Policía Municipal
y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para preservar la escena
del crimen. Hasta el momento, la víctima sigue sin identificar, debido al
estado en que fue encontrada.
Ante esto, Peritos del Estado de México realizaron las
primeras diligencias y recogieron indicios que servirán para la investigación.
Además, se realizarán pruebas de ADN para tratar de saber quién era esta
persona.
Los restos fueron trasladados al anfiteatro para continuar las investigaciones.
