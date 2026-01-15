Vecinos lo atrapan mientras robaba una casa en Texcoco: Lo golpean y entregan a la policía
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- Un robo a
casa habitación terminó en escándalo cuando vecinos de la colonia Salitrería
sorprendieron a Luis “N”, de 31 años, intentando huir con todo lo que había
robado.
Al notar que los vecinos lo retenían y golpeaban, llegaron
policías estatales y municipales para intervenir y poner orden. En la revisión
encontraron una mochila con dinero en efectivo, tarjetas bancarias, un reloj
inteligente gris, llaves y una licencia falsa, además de una navaja cúter
amarilla.
El presunto ladrón fue informado de sus derechos y
trasladado a la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la
investigación correspondiente.
A pesar del arresto, el presunto delincuente se llevó una buena golpiza por parte de los pobladores, quienes molestos trataban de hacer justicia por mano propia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión