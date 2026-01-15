jueves, 15 de enero de 2026

Vecinos lo atrapan mientras robaba una casa en Texcoco: Lo golpean y entregan a la policía


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- Un robo a casa habitación terminó en escándalo cuando vecinos de la colonia Salitrería sorprendieron a Luis “N”, de 31 años, intentando huir con todo lo que había robado.

Al notar que los vecinos lo retenían y golpeaban, llegaron policías estatales y municipales para intervenir y poner orden. En la revisión encontraron una mochila con dinero en efectivo, tarjetas bancarias, un reloj inteligente gris, llaves y una licencia falsa, además de una navaja cúter amarilla.

El presunto ladrón fue informado de sus derechos y trasladado a la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la investigación correspondiente.

A pesar del arresto, el presunto delincuente se llevó una buena golpiza por parte de los pobladores, quienes molestos trataban de hacer justicia por mano propia.

